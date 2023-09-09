Подмосковье 09 сентября 2023, 15:33 Новую детскую площадку открыли в поселке Виноградово Телеканал «360»

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В поселке Виноградово Воскресенского округа возвели новую детскую площадку по губернаторской программе. Комплекс для юных жителей получил название «Экоград» и находится вблизи Космодамианского храма. На торжественном открытии для детей организовали праздник с участием сказочных героев.

«Где-то больше месяца назад я сюда приезжал, контролировал, как основание сделано. И если честно, не все верили, что она будет установлена в такие короткие сроки. Вот она площадка, вот они дети», — отметил глава городского округа Алексей Малкин.

В поселке Виноградово проживают более двух тысяч человек, почти столько же приезжает из Москвы на летние каникулы. В прошлом году активные жители добились победы на голосовании на портале «Добродел», а уже сегодня их дети радуются современной детской площадке.

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