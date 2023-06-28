Подмосковье 28 июня 2023, 15:44 Новую детскую площадку открыли в поселке Вешки

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Игровой комплекс площадью 450 квадратных метров открыли на улице Тютчева в поселке Вешки. Всего в 2023 году в Мытищах обустроят семь детских площадок.

Игровые комплексы, установленные по губернаторской программе, имеют разную тематику. В Вешках детская площадка создана по направлению «Технология». Здесь расположены несколько видов качелей, классическая карусель, песочный дворик, спортивный городок.

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«Эту площадку мы оборудовали в самые короткие сроки. Среди игровых элементов — классические и совершенно новые формы. Комплекс разделен на несколько частей, подойдет как маленьким детям, так и ребятам постарше. Для родителей, бабушек и дедушек предусмотрены парковые диваны и лавочки», — рассказал директор управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Дмитрий Петрухин.

Ранее новую детскую площадку открыли в микрорайоне Пироговский.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева по установке детских игровых комплексов действует в регионе с 2013 года. За это время было установлено почти полторы тысячи новых площадок. Программа стала частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и только наращивает свои темпы. В текущем году в Подмосковье обустроят еще 135 игровых комплексов.

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