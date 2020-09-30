Новую детскую площадку открыли в микрорайоне Салтыковка Балашихи. Эскиз рисовала 13-летняя художница

Новая детская площадка появилась у жителей микрорайона Салтыковка в Балашихе. Ее открыли в последний день сентября. Эскизы рисовала 13-летняя художница.

Территорию благоустроили между домом № 29 по улице Горького и домами № 24,24а по Институтской.

«Согласно муниципальной программе, здесь выполнено комплексное благоустройство. Проделана большая работа по замене асфальтового покрытия, бортового камня, уличному освещению и установке детской игровой площадки. Всего в этом году у нас будет отремонтировано 15 дворов», — отметил заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков.

Автор проекта площадки — 13-летняя жительница Балашихи, ученица художественной школы, многократный призер художественных конкурсов Мария Садикова. Она предложила сделать темой площадки джунгли, по ее эскизам сделаны некоторые из элементов.

Проект согласовывали с жителями и меняли под их пожелания в течение года, рассказал Евгений Горбатов, депутат городского Совета депутатов.

«Это непростой двор со своей историей, зелеными насаждениями. Вокруг этой площадки было много споров по поводу того, нужно ли ее делать. Но теперь мы видим, что она пользуется популярностью не только среди жителей соседних домов, но и ближайших районов. Площадка находится между несколькими домами и когда дети уходят на улицу, родители могут за ними наблюдать из окон», — сказал Евгений Горбатов.

В честь открытия во дворе устроили праздник, пригласили аниматоров для детей, провели шоу мыльных пузырей. После торжественной части гости и жители микрорайона высадили красные клены, рябину, белый дерен и барбарис — всего пять деревьев и 20 кустарников.