Новую детскую площадку открыли в Дубне

Маленькие жители городского округа Дубна получили в подарок новую детскую площадку в тематике «Эколес». Ее открыли в рамках программы губернатора Московской области.

Местные жители уже отметили, что на площадке положили безопасное покрытие, а значит, падение детям неопасно. Малыши тут же оккупировали горки. Места хватит всем, спуститься можно по одному из четырех желобов. Также на площадке есть качели, шведские стенки, по которым можно лазать. Развлечения на любой вкус.

Открывали площадку с музыкой, чем привлекли много местных жителей, которые сразу вышли на прогулку.

«Это хорошее мероприятие. Улыбки детей, игры. Мы живем для наших детей, и это один из элементов, который позволяет радоваться, комфортно проводить время», — отметил глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Главная особенность площадки в том, что ее установили в густонаселенном районе округа, а значит, пустовать она точно не будет. Реализация губернаторской программы по установке детских площадок в Дубне продолжится. Это уже второй квартал, где появилась новая игровая зона с аттракционами.