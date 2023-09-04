Подмосковье 04 сентября 2023, 18:14 Новую детскую площадку открыли в деревне Шульгино в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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В деревне Шульгино в Одинцове открыли игровой комплекс для детей. Площадь городка составляет 450 квадратных метров, его оформили в виде легендарного космического корабля «Буран».

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Зона отдыха для детей появилась в населенным пункте по итогам голосования на портале «Добродел». Площадку построили по губернаторской программе.

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Для маленьких посетителей сделали качели и горки. Мягкое покрытие площадки сделали из резины, чтобы в случае падения удалось избежать травм.

В этом году программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по установке больших детских площадок исполняется 10 лет.

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