04 сентября 2023, 18:14
Новую детскую площадку открыли в деревне Шульгино в Одинцове
В деревне Шульгино в Одинцове открыли игровой комплекс для детей. Площадь городка составляет 450 квадратных метров, его оформили в виде легендарного космического корабля «Буран».
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Зона отдыха для детей появилась в населенным пункте по итогам голосования на портале «Добродел». Площадку построили по губернаторской программе.
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Для маленьких посетителей сделали качели и горки. Мягкое покрытие площадки сделали из резины, чтобы в случае падения удалось избежать травм.
В этом году программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по установке больших детских площадок исполняется 10 лет.
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Одинцово
Дети
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