Подмосковье 30 июня 2023, 10:58 Новую детскую площадку открыли в деревне Кузнецы

Читать 360tv в

Новую детскую площадку установили в деревне Кузнецы. Безопасную и современную игровую зону построили по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поздравил жителей деревни с открытием игрового комплекса.

Реклама

«Уверен, что этот островок счастья будет приносить много положительных эмоций всем, кто здесь проживает. В этом году мы открываем три таких площадки, на этой неделе две оставшиеся откроем», — сказал Денис Семенов.

Все аттракционы рассчитаны на ребят разного возраста, поэтому там будет интересно всем. Игровую зону оценили не только дети, но и взрослые.

Вскоре новые детские площадки также откроют в Рахманово и на улице Ново-Мишутинской в Павловском Посаде.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».