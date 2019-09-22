Новую детскую площадку открыли в Чехове. Она безопасна и подходит для всех возрастов

В городском округе Чехов в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье» за четыре года построили 12 детских площадок. Каждая оформляется в определенной тематике — «Лес», «Море», «Сказка». Новая и долгожданная площадка появилась на бульваре Березовая роща.

Бульвар Березовая роща — одно из любимых мест для прогулок многих горожан. Но на старую детскую площадку отпускать играть детей не хотелось. Теперь здесь смогут проводить досуг и малыши, и ребята постарше.

«Нравится детям всех возрастов. Даже старшему ребенку есть, где поиграть — например, волейбольная площадка. Маленьким деткам еще и безопасно. И самое главное, это хорошее место — Березовая роща. Теперь будем приходить чаще, я думаю, что и зимой здесь будет чем заняться», — отметила многодетная мама Наталья Лапик.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря губернаторской программе «Наше Подмосковье» в этом году в городском округе запланировано строительство пяти детских многофункциональных игровых площадок. Эта — на бульваре Березовая роща — четвертая из списка.

Здесь можно не только играть, но и заниматься спортом. Такие площадки призваны стать центром притяжения для детей всех возрастов.

Источник фото: телеканал «360»

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«Территория выбрана совершенно не случайно — это Березовая роща, которая пользуется популярностью у наших жителей. Это такой прекрасный зеленый оазис в центре города. В этом году, на портале „Добродел“ эта территория набрала больше всего голосов наших жителей. И мы как раз установили здесь прекрасную детскую площадку, а в следующем году еще будут устроены дополнительные дорожки, скамейки, освещение», — рассказала глава Чехова Марина Кононова.

Все новые площадки очень просторные. Их площадь не менее 450 квадратных метров. Особенное внимание на каждой площадке уделяется вопросам безопасности.

По словам начальника территориального управления городского округа Чехов Александра Агапова, на всех детских площадках применяется ударобезопасное прорезиненное покрытие. Оно позволяет свести к минимуму риск получения травм и ушибов у детей.

Источник фото: телеканал «360»

«Также все элементы выполнены из современного материала, имеющего все необходимые сертификаты и также соответствуют всем требованиям ГОСТа и абсолютно безопасны для детей», — добавил Александр Агапов.

Не будут забыты и жители сел и деревень городского округа — в настоящее время завершаются работы по монтажу подобных детских игровых площадок в деревне Гришенки и поселении Крюково. Эти площадки также планируются к открытию до конца текущего года.