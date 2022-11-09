Подмосковье 09 ноября 2022, 20:07 Новую детскую площадку открыли на Зеленой улице в Балашихе

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В Балашихе, на улице Зеленой, открылась новая детская площадка. Там провели масштабное благоустройство. Площадка стала первой в этом году, на которой провели модернизацию. Разрабатывать проект помогали и местные жители, сами работы стартовали в октябре. За рекордные для округа три недели площадку полностью возвели.

«Под каждую территорию разрабатывался индивидуальный проект, игровое оборудование подбиралось с учетом размера площадок, зон безопасности, на основании пожеланий жителей. Композиция и цветовые решения были выбраны с учетом облика окружающей застройки», -рассказала заместитель начальника управления благоустройства администрации Балашихи Юлия Левковская.

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Возле домов № 32 и № 35 на улице Зеленой появилась большая игровая площадка. На ней оборудовали зону для маленьких детей, для более старших есть другая зона. Кроме того, активно отдохнуть можно на тренажерах на открытом воздухе. Пешеходные дорожки к этим зонам тоже благоустроили — там установили новые лавочки и урны. Озеленение этой площадки собираются начать уже весной.

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В настоящее время работы по благоустройству в рамках программы «Модернизация детских игровых площадок» проводят еще на 14 адресах. Завершаются работы на Балашихинском шоссе д. 16 и 18, Спортивной, д. 9 и 11, Крупешина д. 1, Заречной д. 4 а, Первомайской, д. 4. Всего в 2022 году модернизируют 22 детские площадки. Завершить все работы планируют до конца ноября.