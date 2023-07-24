Подмосковье 24 июля 2023, 13:00 Новую детскую площадку открыли на улице Семашко в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Новый игровой комплекс установили рядом с домом № 39 на улице Семашко в Мытищах. Это уже пятая детская площадка, открывшаяся в округе с начала года.

К открытию детской площадки подготовили анимационную программу с танцами и спортивными соревнованиями. Игровое пространство выполнено в стилистике «География». Там установили качели, горки и карусели.

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«Наполнение у этих площадок отличается элементами спортивного направления и стилистикой, под которую они выполнены. Подобное у нас в новинку», — рассказал заместитель директора управления благоустройства городского округа Мытищи Роман Комлев.

Всего в этом году в Мытищах установят семь площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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