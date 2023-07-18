Подмосковье 18 июля 2023, 11:25 Новую детскую площадку открыли на улице Колпакова в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Новый игровой комплекс установили рядом с домом № 28, корпус 1, на улице Колпакова в Мытищах. Это уже третья детская площадка, открывшаяся в округе по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева с начала года.

К открытию площадки для детей подготовили развлекательную программу с аниматорами, музыкой и танцами. Тематику площадки выбирали вместе с председателями советов многоквартирных домов. Стилистка этого игрового комплекса — «Физика».

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На площадке установлены горки, качели и другие игровые элементы. Для самых маленьких оборудован песчаный дворик. Родители смогут присматривать за детьми, сидя на комфортных лавочках. Для безопасности по всей территории уложено резиновое покрытие.

Всего в этом году в Мытищах по губернаторской программе установят семь площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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