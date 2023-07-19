Подмосковье 19 июля 2023, 09:41 Новую детскую площадку открыли на Молодежной улице в Реутове пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Новую детскую площадку открыли во дворе дома № 2 на Молодежной улице в Реутове. Работы во дворе начались 21 июня, и менее чем через месяц игровой комплекс был готов.

Участие в открытии площадки приняли дети и родители из соседних домов, а также глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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Современный игровой комплекс построили по программе «Наше Подмосковье». Для малышей там обустроили песочницу в форме замка, ростомер, деревянный городок. Для детей старшего возраста есть качели, карусели, горки и веревочная лестница.

Там также установили скамейки, информационный стенд с правилами безопасности, ограждение, уличное освещение и видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Площадку застелили мягким и безопасным покрытием из резиновой крошки.

Программе губернатора в регионе открыли 1,4 тысячи игровых комплексов за 10 лет. Еще 130 площадок появятся до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил значимость благоустройства общественных территорий.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые. До конца года сдадим „Взлет“ в Домодедове и завершим благоустройство Центрального парка в Долгопрудном, парка имени 200 лет Егорьевску, „Свердловского“ в Лосино-Петровском, „Липовой рощи“ в Красногорске. Надеюсь, нашим жителям все понравится!» — сказал глава региона.

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