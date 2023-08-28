Подмосковье 28 августа 2023, 16:59 Новую детскую площадку открыли на Белорусской улице в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Игровой комплекс построили во дворе дома № 2 на Белорусской улице в 9-м микрорайоне Одинцова. Его площадь — 450 квадратных метров. Для детей установили качели, горки и космический корабль из современных и безопасных материалов.

Детский игровой комплекс называется «Буран» — в честь легендарного космического корабля. Тематику, в которой выполнена площадка, согласовали с местными жителями.

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Мягкое покрытие площадки сделано из резины, чтобы в случае падения ребенку удалось избежать травм. Вскоре по периметру комплекса установят видеокамеры системы «Безопасный регион». В следующем году площадку планируют расширить, добавив новые игровые элементы.

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