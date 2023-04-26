Подмосковье 26 апреля 2023, 11:37 Новую детскую площадку открыли на 7-й Черноголовской улице в Ногинске

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Новая детская площадка площадью 300 квадратных метров появилась в Ногинске. Ее открыли на 7-й Черноголовской улице между домами № 15 и № 17.

На открытии игрового комплекса устроили настоящий праздник. Аниматоры развлекали ребят песнями, танцами и играми. Дети катались на горке и качелях, лазили по паутинке, осваивали балансир и занимались спортом в зоне для воркаута.

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«Мы будем продолжать благоустраивать наши дворы и ставить площадки. Одна просьба к взрослым людям, чтобы помогали сохранить и беречь то, что создается. Это непросто», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Новые детские площадки до конца года построят не только в Ногинске, но и Старой Купавне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе идет подготовка к летнему сезону. Отдельно он предложил рассмотреть вопрос, касающийся детского летнего отдыха.

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