Новую детскую площадку на Юбилейном проспекте в Реутове улучшат по просьбам жителей

Во время рабочего визита в город Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов оценил комплексное благоустройство дворовой территории вблизи дома № 13 на Юбилейном проспекте. Жители попросили добавить сюда скамейки и песочницу.

«Благоустройства двора жители близлежащих домов ждали не один год. По результатам голосования на портале „Добродел“ данная территория вошла в программу по комплексному благоустройству на 2022 год. Все сделано оперативно, а главное — качественно», — отметил Брынцалов после осмотра территории.

На работы здесь было выделено 8,2 миллиона рублей из бюджета городского округа. Для жителей создали комфортные условия: есть лавочки, пешеходные дорожки, и самое главное, новая детская площадка с горками, качелями, песочницей и небольшим спортивным комплексом.

Жители Реутова попросили добавить сюда еще несколько элементов: молодые мамы хотят видеть во дворе песочницу, а пенсионеры — побольше лавочек и дополнительное освещение. Игорь Брынцалов пообещал решить этот вопрос совместно с главой округа Реутов.

Также по итогам голосования на портале «Добродел» в этом году в Реутове появились еще три детские площадки на улицах Победы, Комсомольской и на Юбилейном проспекте в районе дома № 67. Работы выполнены за счет средств бюджета городского округа на общую сумму 12 млн рублей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе появится 200 губернаторских площадок для детей.