Новую детскую игровую площадку открыли в Кашире

В Кашире открыли вторую детскую площадку с десятками игровых элементов. Поздравить ребят и родителей приехал советник губернатора Московской области Александр Коган.

Детская площадка — корабль появилась у дома № 24 на улице Садовой. На площадке есть все и для игр, и для физических упражнений: лестницы, горки, качели, турники, брусья и тренажеры. В церемонии открытия принял участие советник главы региона.

Это уже вторая большая площадка, которую установили по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в этом году в Кашире, отметил Коган. В дальнейших планах также благоустройство еще восьми дворовых территорий. Помимо установки спортивных и детских площадок, работа будет включать асфальтирование проездов, обустройство парковок и освещения.

За последние годы в Кашире благоустроили около 50 дворов, сообщил советник губернатора.

«Это хороший результат, но наша задача, чтобы весь городской округ был аккуратным и ухоженным», — сказал Коган.

Детишки уже успели поиграть на новой площадке. Ребятам очень понравилось. И мальчики, и девочки с удовольствием изучили все игровые элементы.

Праздничное настроение поддержала программа с конкурсами, танцами и эстафетами. Коган, обращаясь к местным жителям, напомнил, что именно они здесь хозяева, поэтому должны следить, чтобы на площадке не мусорили и не ломали ее, чтобы она еще не один год радовала семьи.