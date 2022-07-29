Новую детскую игровую площадку откроют в центральном парке Наро-Фоминска 30 июля

В Центральном парке культуры и отдыха Наро-Фоминска 30 июля в 12.00 проведут торжественное открытие новой функциональной зоны. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Теперь в парке будет современная и просторная игровая зона для детей, выполненная в эко-стиле. Здесь есть большой теневой навес, установлены лавочки, горки и качели. Покрытием здесь служит мягкий речной песок.

В честь открытия площадки проведут концерт, на котором выступят коллектив школы брэйк-данса «Кинетика» и танцевальная хип-хоп группа «Star Gang». Для самых маленьких жителей Наро-Фоминска подготовили анимационную программу и бесплатное мороженое.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы уделяем большое внимание развитию парков культуры и отдыха. Ежегодно создаем новые парки, а в существующих обустраиваем новые точки притяжения — детские и спортивные площадки, места для тихого и экстремального отдыха, обновляем инфраструктуру, открываем точки питания. Мы видим большой запрос от жителей на благоустроенные парки и прилагаем большие усилия для их развития», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Центральный парк Наро-Фоминска — место историческое. Здесь когда-то располагалась усадьба князей Щербатовых, которая носила название «Нара». Сейчас это место притяжения горожан. Здесь проводятся народные праздничные гулянья, культурные и спортивные мероприятия.