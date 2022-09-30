Новую часовню построят рядом с Успенским храмом в Зарайске | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber Новую часовню построят рядом с Успенским храмом в Зарайске

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В деревне Рожново в Зарайске собираются развернуть масштабное строительство. Там на территории Успенского храма возведут новую часовню Воскресения Христова. Для того Миноблимущество уже выделило участок площадью 0,11 гектаров в безвозмездное пользование.

«На территории церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Рожново Зарайского округа в следующем году начнется строительство часовни. Для этого мы согласовали в безвозмездное пользование передачу участка площадью 0,11 гектара. Религиозные объекты в Подмосковье востребованы. Со своей стороны мы всегда идем навстречу, предоставляя землю под строительство», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В целом с начала этого года Русской православной церкви в безвозмездное пользование под строительство храмов, часовень и других объектов передали уже больше 20 земельных участков общей площадью более 8 гектаров. Земля обычно предоставляется в пользование на срок до 10 лет.

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Церковь Успения Пресвятой Богородицы остается памятником архитектуры регионального значения. Ранее, в 2009 году, там провели масштабный ремонт, отреставрировали фасады и кровли, установили семь новых колоколов. Новую часовню собираются построить из кирпича вместимостью до 15 прихожан.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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