Новую больницу построили в Истре

Новую больницу в Истре построили за восемь месяцев. Это стало возможно благодаря специалистам строительного комплекса Минобороны России. Ожидается, что медицинское учреждение примет первых пациентов уже в мае.

В новой больнице будут работать такие специалисты как терапевт, невролог, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог.

Больница оснащена новейшим оборудованием. Кроме стационара в ней будет действовать поликлиника.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь будут принимать все узкие, профильные специалисты для поликлинических больных, которые приходят на амбулаторный прием, также стационар здесь будет хирургический, терапевтический, гинекологические профили», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В составе стационара предусмотрены операционный блок, диагностический блок с рентгенодиагностикой (КТ и рентгеноаппарат), эндоскопическое отделение.

Здания осмотрели заместитель министра обороны России Тимур Иванов, первый зампред правительства региона Светлана Стригункова и глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Просторные палаты оснащены отдельными санузлами и душевыми. Есть удобства и для маломобильных людей.

Больничный комплекс находится в микрорайоне «Полево» Его построили на территории в 17,5 тысячи квадратных метров. Чтобы людям было удобно добираться до медицинского учреждения, планируют запустить автобус по маршруту станция Истра — Новый Иерусалим.

«Делается максимально удобная логистика для людей, будут дополнительные автобусы пущены именно от станции. <…> Безусловно, к открытию больницы общественный транспорт уже будет работать», — подчеркнула Витушева.

Больничный комплекс откроет двери для пациентов уже в этом месяце.