Подмосковье 06 сентября 2023, 22:03 Новую библиотеку открыли в ЖК «Зеленые Аллеи» в Видном Телеканал «360»

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Новую библиотеку открыли в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» в Видном. Посетителям будут доступны взрослые и детские книги.

В день открытия новой библиотеки учреждение работало до последнего посетителя, а для юных читателей провели мастер-классы. По словам директора МБУ «Централизованная библиотечная система» Татьяны Лукашевой, там также будут устраивать кружки и мастер-классы, в том числе для участников клуба «Активное долголетие».

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«Я очень надеюсь, что библиотека будет востребована, потому что сейчас библиотека — это не просто пункт книговыдачи, это — культурно-досуговый центр, и мы надеемся, что тут жизнь чтоб она кипела организовать. Чтобы жители нашли применение своим способностям, талантам, приходили бы сюда», — сказала она.

За последние два года в Ленинском округе заработали три новые библиотеки. Помимо создания новых, в порядок приводят и старые учреждения. Так, к октябрю новый облик получит центральная библиотека, которую реконструируют в рамках нацпроекта «Культура».

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