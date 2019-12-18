18 декабря 2019, 16:45
Новую библиотеку открыли в Красногорске. Она удивит кукольным театром
18 декабря в Красногорске открыли библиотеку нового поколения. Она порадует жителей большим выбором книг и кукольным театром.
Открыла библиотеку глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина. Вместе с читателями она оценила новый стиль и наполнение залов. Библиотека уникальна тем, что сочетает в себе интеллектуальный и образовательный центры. Общая площадь учреждения — 250 квадратных метров.
«Я уверена, что в обновленном здании появятся новые кружки, в том числе и кукольный театр. Дети могут читать любимые произведения, здесь же репетировать и ставить спектакли», — отметила Эльмира Хаймурзина. Глава округа подарила набор для кукольного творчества.
Библиотеку посещают около 4,5 тысячи ребят. Модернизировали учреждение по нацпроекту «Культура». Так, были закуплены мебель, книги, гаджеты. Снаружи библиотеку украсили граффити.