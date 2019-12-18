Новую библиотеку открыли в Красногорске. Она удивит кукольным театром

18 декабря в Красногорске открыли библиотеку нового поколения. Она порадует жителей большим выбором книг и кукольным театром.

Открыла библиотеку глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина. Вместе с читателями она оценила новый стиль и наполнение залов. Библиотека уникальна тем, что сочетает в себе интеллектуальный и образовательный центры. Общая площадь учреждения — 250 квадратных метров.

«Я уверена, что в обновленном здании появятся новые кружки, в том числе и кукольный театр. Дети могут читать любимые произведения, здесь же репетировать и ставить спектакли», — отметила Эльмира Хаймурзина. Глава округа подарила набор для кукольного творчества.

Источник фото: телеканал «360»

Библиотеку посещают около 4,5 тысячи ребят. Модернизировали учреждение по нацпроекту «Культура». Так, были закуплены мебель, книги, гаджеты. Снаружи библиотеку украсили граффити.