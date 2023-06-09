Подмосковье 09 июня 2023, 20:19 Новую авиатехнику представили резиденты ЦАГИ в Жуковском Unsplash

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Резиденты технопарка Центрального аэрогидродинамического института в Жуковском представили новинки отечественного авиастроения. Самолеты, дроны и фюзеляжи изготовлены с применением современных материалов.

«Полностью отечественное программное обеспечение, разработано у нас в России. Скажем так, оно на шаг впереди всех зарубежных аналогов. Поэтому мы возлагаем большие надежды на этот проект», — рассказал глава технопарка ЦАГИ Дмитрий Чернышев.

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Новейшие самолеты производят из легких и прочных композитных материалов. В производство планируют запустить МС-21, корпус которого будут состоять из 40% пластика. Не менее ожидаемая новинка в сфере авиастроения — летательный аппарат Superjet New. Детали для самолета отечественного производства изготовлены в России.

Разработки с применением иностранных технологий отправлять на обслуживание за рубеж отныне не требуется. Решение нашли специалисты научно-производственной корпорации «Иркут», которая недавно вошла в число резидентов технопарка «ЦАГИ».

«Большинство компонентов ранее ремонтировалось за границей, там, где находятся заводы-изготовители этих компонентов. Сегодня мы освоили ремонт в России, это ускоряет как логистику, так и оптимизирует стоимость такого ремонта», — поделился представитель корпорации Владимир Донченко.

Всего в ЦАГИ заняты 29 резидентов. В технопарке уверены, что в будущем их количество значительно увеличится.

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