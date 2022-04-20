Новую аллею высадили участники акции «Сад памяти» в Подмосковье

В рамках акции «Сад Памяти» в Подмосковье высажена памятная аллея, посвященная 80-летию со дня окончания битвы под Москвой.

На территории Бородинского лесничества посадили аллею. Мероприятие провели в рамках акции «Сад Памяти».

Помнить, чтить защитников Родины и рассказывать подрастающему поколению правду о Великой Отечественной войне — наш долг, заявил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Заложенная аллея в рамках международной акции „Сад Памяти“ не только украсит входную группу самого лесопарка, но будет напоминанием о подвиге русского солдата на полях кровопролитных сражений под Москвой», — рассказал Филимонов.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета Олег Баженов, глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов, а также лесничие, представители администрации и учащиеся школьных лесничеств.

Было посажено 15 деревьев — березы, дубы и липы. Уникальность парка, в котором организована памятная аллея, в том, что здесь восстановлены исторические места расположения блиндажей, землянок, которые теперь отмечены специальными табличками-указателями. Здесь восстановлен в натуральную величину и сам блиндаж.

«В годы войны территория парка превратилась в площадку для стоянки советских солдат — здесь располагался 125-й отдельный дорожно-строительный батальон, который строил мост через реку», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.