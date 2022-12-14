Подмосковье 14 декабря 2022, 12:57 Новостройку для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастр в Зарайске

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Более 10 семей Зарайска переедут из аварийного жилья в новостройку. Жилой дом на улице Московской, уже поставили на кадастровый учет.

Общая площадь расселяемого фонда составит более 500 квадратных метров. В новый дом переедут 14 семей из аварийных домов, расположенных по адресам: улица Комсомольская, дом 11/80, улица Красноармейская, дом 39, улица Ленинская, дом 3, и улица Первомайская, дом 33.

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Новостройка была возведена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а застройщиком выступило ООО «Техпромстрой-13». Поставить дом в Зарайске на кадастровый учет стало возможным благодаря оперативной работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области.

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