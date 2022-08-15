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    15 августа 2022, 18:48

    Новостройки Красногорска поставили на кадастровый учет

    Мария Мурашова

    На прошлой неделе на кадастровый учет поставили жилой дом и два таунхауса в городском округе Красногорск. Это позволит собственникам зарегистрировать свои права на недвижимость.

    Новостройки Красногорска поставили на кадастровый учет

    Кадастровые номера присвоили двум таунхаусам в ЖК «Красногорск Парк» на алее Бородина в микрорайоне Опалиха и жилому дому на 131 квартиру в ЖК «Большое Путилково» на улице Просторной в деревне Путилково.

    Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

    Губернатор Андрей Воробьев рассказал об ускорении темпов строительства в Подмосковье на 50%. С начала года в эксплуатацию ввели более 7,7 миллиона квадратных метров жилья.