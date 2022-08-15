Новостройки Красногорска поставили на кадастровый учет

На прошлой неделе на кадастровый учет поставили жилой дом и два таунхауса в городском округе Красногорск. Это позволит собственникам зарегистрировать свои права на недвижимость.

Кадастровые номера присвоили двум таунхаусам в ЖК «Красногорск Парк» на алее Бородина в микрорайоне Опалиха и жилому дому на 131 квартиру в ЖК «Большое Путилково» на улице Просторной в деревне Путилково.

Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал об ускорении темпов строительства в Подмосковье на 50%. С начала года в эксплуатацию ввели более 7,7 миллиона квадратных метров жилья.