Подмосковье 02 февраля 2023, 16:38 Дома для переселенцев из аварийного жилья в Шатуре, Сергиевом Посаде и Красногорске построят в 2023 году Unsplash

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Минстрой Подмосковья провел ВКС по вопросу расселения аварийного жилья в Шатуре, Красногорске и Сергиево-Посадском округе. Для реализации программы здесь построят несколько новых домов.

Начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Георгий Джанаев сообщил, что до конца года в Шатуре планируется построить четыре дома, а в Красногорске — один. В Сергиево-Посадском округе предусмотрена реализация сразу четырех проектов.

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Возведение новостроек для переселенцев проводится в Подмосковье по единым контрактам, что существенно сокращает сроки выполнения работ. Передать ключи 3337 жителям аварийных домов трех обозначенных муниципалитетов планируется уже в 2023 году. Предварительно в квартирах сделают чистовую отделку.

По поручению губернатора Андрея Воробьева программу расселения аварийного жилья в Подмосковье планируется завершить досрочно. Речь о недвижимости, признанной аварийной до 2017 года.