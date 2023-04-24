Подмосковье 24 апреля 2023, 14:02 Новосибирское производство сэндвич-панелей откроется в Клину Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Новосибирское предприятие по производству сэндвич-панелей будет работать в новом здании индустриального парка Клин, сообщили в министерстве инвестиций Московской области. В строительства объекта площадью порядка 11,7 тысяч квадратных метров инвесторы вложили 270 миллионов рублей.

« „Торговый дом „Новосибирский завод сэндвич-панелей“, запускающий на этих площадях производство, вложит в него 250 миллионов рублей, создав в городском округе 50 новых рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В Подмосковье функционируют 67 индустриальных парков — территорий со специализированной инфраструктурой для промышленных предприятий. Парк «Белый Раст» в Дмитровском городском округе открылся в марте этого года. Четыре территории были созданы в 2022 году в Домодедове, Пушкино, Жуковском и Сергиево-Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития бизнеса и промышленности в регионе в условиях санкций.