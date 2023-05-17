Подмосковье 17 мая 2023, 03:30 Новоселам Подмосковья напомнили о правилах обращения с противопожарной сигнализацией Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области напомнил новоселам региона о правилах пожарной безопасности. Во время ремонта нужно обязательно оставить открытыми датчики сигнализации на потолке.

«Также нужно своевременно — один раз в два-три года — менять батарейки на беспроводных противопожарных датчиках. Эти меры помогут предотвратить возможное возгорание», — сообщили в ведомстве.

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При соблюдении правил в случае пожара системы сработают. Сигнал о возгорании поступит на пост охраны и пожарным. Возгорание будут тушить при помощи пожарных рукавов, расположенных на этаже.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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