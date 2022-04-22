Новорожденный весом более 5 кг стал седьмым ребенком в семье из Ногинска

В Ногинском роддоме появился на свет ребенок весом 5130 граммов и ростом 57 см. Он стал седьмым ребенком в семье.

Ребенок родился в срок естественным путем. Никаких осложнений не произошло, показатели матери и новорожденного в норме.

«На данный момент они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке», — сообщила заведующая обсервационного акушерского отделения Ногинской центральной районной больницы Сирануш Никогосян.

Всех своих детей — пятерых мальчиков и двух девочек — женщина родила в Ногинском родильном доме. В планах у многодетной мамы родить еще одного ребенка.

В Московской области действует единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Его операторы расскажут о необходимых документах, которые нужно взять с собой в роддом, объяснят, как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» и запишут на прием к специалисту.