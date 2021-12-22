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    22 декабря 2021, 23:52

    Новорожденных в нарядах Дедов Морозов стали отдавать мамам в Видновском перинатальном центре перед Новым годом

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Ксения Жеребцова

    В Видновском перинатальном центре решили в честь Нового года отдавать родителям не просто новорожденных, а детей, переодетых в маленьких Дедов Морозов. Взглянуть на трогательных маленьких волшебников отправилась корреспондент «360».

    Новорожденных в нарядах Дедов Морозов стали отдавать мамам в Видновском перинатальном центре перед Новым годом

    Конечно, в стенах перинатального центра волшебство происходит круглый год, но сейчас особая пора. Да еще и юбилей — центру исполнилось 35 лет.

    Новорожденных в нарядах Дедов Морозов стали отдавать мамам в Видновском перинатальном центре перед Новым годом | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Называем мы их „Маленькие декабрята“. Мамочкам нашим нравится, потому что когда они видят первый раз малыша уже так красиво неожиданно одетым, они довольны», — рассказала заведующая отделением новорожденных Ольга Зеленская.

    Новорожденных в нарядах Дедов Морозов стали отдавать мамам в Видновском перинатальном центре перед Новым годом | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Как реагируют на такой костюм маленьких декабрят увидевшие их впервые папы и вся семья?

    «Дед Мороз к нам пришел уже, Дед Морозик наш маленький. К новому году он уже подрастет и будет бородатенький», — шутит один из счастливых обладателей новогоднего подарка папа.

    Новорожденных в нарядах Дедов Морозов стали отдавать мамам в Видновском перинатальном центре перед Новым годом | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Мне принесли малышку, и она была одета в такой милый колпачок и этот мешочек. Это прямо был как подарок на Новый год или Рождество», — поделилась мама новорожденной.

    Смотрите подробности — в сюжете «360».