Новорожденных в нарядах Дедов Морозов стали отдавать мамам в Видновском перинатальном центре перед Новым годом

В Видновском перинатальном центре решили в честь Нового года отдавать родителям не просто новорожденных, а детей, переодетых в маленьких Дедов Морозов. Взглянуть на трогательных маленьких волшебников отправилась корреспондент «360».

Конечно, в стенах перинатального центра волшебство происходит круглый год, но сейчас особая пора. Да еще и юбилей — центру исполнилось 35 лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Называем мы их „Маленькие декабрята“. Мамочкам нашим нравится, потому что когда они видят первый раз малыша уже так красиво неожиданно одетым, они довольны», — рассказала заведующая отделением новорожденных Ольга Зеленская.

Источник фото: телеканал «360»

Как реагируют на такой костюм маленьких декабрят увидевшие их впервые папы и вся семья?

«Дед Мороз к нам пришел уже, Дед Морозик наш маленький. К новому году он уже подрастет и будет бородатенький», — шутит один из счастливых обладателей новогоднего подарка папа.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне принесли малышку, и она была одета в такой милый колпачок и этот мешочек. Это прямо был как подарок на Новый год или Рождество», — поделилась мама новорожденной.

Смотрите подробности — в сюжете «360».