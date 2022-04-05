Новорожденные пациенты. Как спасают детей в перинатальном центре Балашихи

Еще раньше было сложно спасти младенцев, которые весят вдвое или даже втрое меньше обычных новорожденных, то теперь это обычная и успешная практика современных неонатологов, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. «360» узнал, как выхаживают детей в перинатальном центре Балашихи.

Врачи и медсестры постоянно курсируют между барокамерами и проверяют показания многочисленных датчиков. В палатах тишина и приглушенный свет. Просто дети чувствуют любые колебания, независимо от того, на каком сроке они родились и сколько весят.

В перинатальном центре Балашихи выхаживали детей с минимальным сроком 23 недели и весом 430-450 граммов. Даже таким деткам здесь помогают и выписывают домой.

внутриутробные условия с отстроенными температурой и влажностью создаются в ультрасовременном боксе, который называется кувез. Все индивидуально для каждого ребенка. Техника позволяет просчитать все до мелочей. Для выздоровления важно, чтобы ребенок чувствовал тепло своей мамы. Для этого в кувез помещают тряпочку, которую мамы держат на груди, которая впитывает их тепло и запах.

«И вот этот запах, это тепло от мамы, оно сохраняется в кувезе. И дети даже, мы сами видим, как они намного лучше выздоравливают, как они быстрее поправляются, как они чувствуют себя лучше», — рассказала врач-реаниматолог Альфия Манеева.

У каждого перинатального центра Московской области свой профиль. Здесь, в Балашихе, занимаются детьми с патологиями сердца, и на операции к кардиологу сюда направляют со всего региона. Второе направление — помощь при кислородном голодании, или асфиксии. И тут детей охлаждают. Это очень важно, чтобы сохранить клетки головного мозга при недостатке кислорода. Температуру постоянно контролирует специальный прибор.

Согревают потом так же постепенно. В балашихинском центре самое большое отделение реанимации. И мамам разрешают свободно навещать детей.

Помощь неонатолога нужна не только внутри центра. Когда в роддоме на свет появляется ребенок с патологией, из перинатальной больницы за ним приезжает реанимобиль. Внутри — все необходимое для поддержания жизни, включая ИВЛ и УЗИ.

Благодаря современной медицине показатель младенческой смертности снижается. В 2021 году в Подмосковье он уменьшился на 18% по сравнению со средним в стране.