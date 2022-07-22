Новорожденного с обширной опухолью лица и шеи спасли в Люберцах

В Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах из другого медучреждения поступил новорожденный с пороком развития лица и шеи. При обследовании у малыша выявилась редкая патология.

В области шеи ребенка обнаружилось объемное образование — лимфангиома. Это доброкачественная опухоль, порок развития лимфатических сосудов.

Источник фото: телеканал «360»

«Лимфангиома является достаточно редкой патологией. По различным данным, она встречается один раз на 20–250 тысяч поступлений в хирургические стационары», — рассказала главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Новорожденному потребовалось оперативное вмешательство: пункция, удаление жидкости и склерозирование (это введение веществ, сокращающих размер патологии).

Благодаря помощи врачей ребенка удалось вылечить. После операции новорожденный в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

В 2021 году в Московском областном центре охраны материнства и детства спасли пять малышей с лимфангиомой, в этом году это первый случай.