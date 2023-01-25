25 января 2023, 21:50
Новому корпусу школы в Щелкове присвоили адрес
Корпус школы № 11 имени Титова в Щелкове поставили на кадастровый учет. Теперь дополнительное учебное здание на 550 детей находится на Институтской улице, строение 5/1.
Сооружение возвели по программе президентского национального проекта «Современная школа».
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В новом корпусе предусмотрели современные учебные классы, спортивный и актовый залы, столовую, медблок, методические кабинеты, лаборантские, мастерские, библиотеку и другие необходимые для обучения помещения.
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Школы
Щелково
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