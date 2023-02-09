Подмосковье 09 февраля 2023, 13:49 Новой системой оплаты проезда от «Мира» и «Стрелки» воспользовались почти 9 тысяч раз в Подмосковье

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В декабре 2022 года в Московской области запустили совместный проект платежной системы «Мир» и регионального Минтранса. Банковская карта для школьников и студентов совмещала в себе также транспортную «Стрелку». С момента старта проекта было совершено порядка девяти тысяч транзакций, из них больше половины прошли на маршрутах перевозчика «Мострансавто».

Новые карты получили около 500 человек. Чаще всего ими пользовались жители Орехово-Зуева, Подольска и Жуковского. Так, порядка 200 поездок оплатили на маршруте № 22 «Орехово-Зуево — Куровское», 150 — на автобусах № 14к «ТЦ „Авиатор“ — Кратовские проходные». Также 120 поездок с помощью совмещенной системы совершили на маршруте № 9 «ул. Юбилейная — Кутузово».

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Для участия в программе необходимо привязать действующую карту «Мир» к льготному проездному. Это можно сделать на портале госуслуг. Если «Стрелка» уже была, то ее баланс можно перенести на банковскую карту через личный кабинет «Стрелки».

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Если карты «Мир» нет, то ее можно оформить самостоятельно в банке, если школьнику исполнилось 14 лет. Если он младше, то это могут сделать за него родители. Далее карту необходимо активировать на региональном портале госуслуг.

Отметим, льготы по «Стрелке» сохранятся. При этом за первые 35 поездок в месяц школьник может сэкономить до 50% от тарифа, а с 36-й — до 99%.

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