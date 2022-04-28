Воробьев назвал задачи «Новой экономики Подмосковья»

Подмосковье является одним из самых быстро развивающихся регионов страны. Несмотря на разные кризисные моменты, области удавалось не испытывать действительно сокрушительных моментов. В настоящее время прилагаются усилия, чтобы ответить на новые вызовы, которые требуют новых решений. Их объединили в план «новой экономики». Он отвечает сразу нескольким задачам, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы — вторая экономика в стране, развивающий регион, у нас самые высокие темпы роста населения», — подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание, что на протяжении многих лет устойчивость Подмосковья была обеспечена и за счет торговли, и за счет промышленности, активного развития сферы услуг, малого и среднего бизнеса. Объем малого бизнеса в Московской области, как отметил Воробьев, самый большой в России, а это, безусловно очень серьезная лепта. Плюс в регионе сосредоточено большое количество предприятий перерабатывающей промышленности, развивается сельское хозяйство.

«Поэтому мы от кризисов испытывали не такие сокрушительные последствия, но в этот раз закрыт воздух [это сказалось на работе аэропортов, расположенных в регионе]. И второе — у нас самое большое количество иностранных производств. Они работают очень стабильно. Но сейчас ударили по тому, по чему никогда не били. Поэтому задача — максимально помочь, помочь экономике, и для этого есть магистральные программы», — пояснил губернатор Московской области.

Импортозамещение — первый вызов

Первая из них касается импортозамещения. Человек, который строит предприятие, может получить кредит по ставке от 1 до 5 процентов, он может получить землю в аренду за рубль. После выхода на стадию строительства, он может максимально быстро при содействии властей Подмосковья закупить оборудование и в продолжение своего бизнеса добавить в него компоненту импортозамещения, пояснил губернатор.

«Это сейчас первый вызов, на который брошены и федеральные средства, фонд промышленности поддерживает эту программу и естественно наш [региональный фонд развития промышленности]», — сказал глава Подмосковья.

Второй момент касается малого и среднего бизнеса. В регионе работают свыше 400 тысяч компаний. Поэтому очень важно дать малому бизнесу возможность получить лизинг, льготный кредит.

«И эти программы — и одна и вторая — работают, если ты пришел в банк. Мы свою лепту вносим на региональном уровне», — добавил Воробьев.

Как помочь IT?

Специальная программа создана для IT-индустрии. Губернатор отметил, что тем, кто открывает новый бизнес в этой сфере, будут положены дополнительные преференции.

«По сути, это грант, который очень облегчает твою экономическую модель окупаемости. Задача — айтишников — не просто удержать, а дать им такие задания, такие предложения, которые востребованы на рынке», — рассказал он.

Все эти направления, по его словам, объединили в одно понятие — «Новая экономика Подмосковья». Отдельное внимание губернатор обратил на вопрос занятости, подчеркнув, что власти позаботятся о тех, кто потенциально может потерять работу. Для этого еженедельно в регионе проходят ярмарки вакансий.

«Понятна твоя лояльность, если ты работаешь в Шереметьево или в „Аэрофлоте“, но жизнь сложнее, поэтому ты должен адаптироваться и мы приходим на помощь. Все это — действенные решения и механизмы, которые позволяют не впадать в уныние и не опускать руки», — подчеркнул он.

По словам губернатора, средства в бюджете региона, которые предназначены для поддержки бизнеса, не распределяются между парой компаний-гигантов. В муниципальных и региональных торгах участвуют порядка 35% представителей малого и среднего бизнеса.

«Вот эти все кирпичики, вот эти все слагаемые уверенно дадут нам дополнительную устойчивость», — заключил глава Московской области.