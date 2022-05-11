Воробьев рассказал о плане новой экономики Подмосковья

Новый план по развитию экономики разработали в Московской области с учетом новых условий, в которых оказалась страна. Об этом на совещании с правительством региона рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что новый документ состоит из семи пунктов, благодаря которым экономика региона справится с новыми трудностями.

«Мы все прекрасно видим, в каких условиях оказалась Россия, под каким давлением. В связи с этим мы разработали и приняли план новой экономики Подмосковья. Он состоит из семи основных магистралей, пунктов. Все они сказываются и на жизни каждой семьи, и на самочувствии каждого муниципалитета, и на возможностях, которые от этого имеют региональный и муниципальный бюджеты», — заявил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что первым пунктом в новой экономике стало импортозамещение. Сейчас в регионе уже работает 120 проектов.

«У нас льготная выдача земли за один рубль под такие проекты. Инвестиции составят 104 миллиарда рублей и позволят создать дополнительно 14 тысяч рабочих мест. Уже выдано 75 миллиардов рублей по 32 заявкам. На этой и следующей неделях будет постановление правительства, которое предполагает в случае снижения ключевой ставки снижение стоимости денег для предприятий, о которых мы говорим», — добавил глава Московской области.

Губернатор напомнил, что правительство Подмосковья на своем уровне субсидирует процентные ставки по уже выданным кредитам и выдает займы под 0,5—5% годовых. Кроме того, в 11 городских округах на удаленных территориях введут нулевую ставку по налогу на прибыль. Такой инвестиционный налоговый вычет позволит создать 50 тысяч рабочих мест на этих территориях.

Кроме того, для предприятий, занятых в области сельского хозяйства, транспорта, фармакологии, туризма и гостиничного бизнеса расширят опцию инвестиционного вычета на недвижимость. Сейчас он применяется только на движимое имущество.

«Также хочу проинформировать о запуске новой программы поддержки предприятий обрабатывающей промышленности. У нас есть компании, которые вышли за рамки малых и средних, но к системообразующим пока не относятся. Вместе с Минпромторгом России мы разработали специальный инструмент — грант ФРП Московской области на компенсацию процентов по кредитам на пополнение оборотных средств», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сейчас необходимо сделать все, чтобы люди сохранили работу. В этом поможет новый план по развитию экономики.

Андрей Воробьев подчеркнул, что по итогам первых четырех месяцев этого года доходы в Подмосковье выросли на 13%. Зафиксирован рост в строительной и промышленной сферах. Но несмотря на это, введенные ограничения могут сказаться на состоянии экономики уже осенью. Поэтому важно сконцентрироваться на мерах поддержки людей и бизнеса.