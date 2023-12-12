Подмосковье 12 декабря 2023, 15:56 Новогоднюю программу для детей с подарками представили в музее-заповеднике «Мелихово» Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» подготовил новогоднюю программу для детей. Первое представление состоится 26 декабря.

Программа «Елка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов» рассчитана на ребят от шести лет. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в основе спектакля лежит добрая поучительная история, в которой дети и взрослые станут творцами новогоднего чуда. Актеры Мелиховского театра напомнят, как важно беречь время и не терять его понапрасну.

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На празднике ребята изготовят волшебный талисман, который долгие годы сможет украшать семейную новогоднюю елку. Кульминацией станет встреча с Дедом Морозом и сладкие подарки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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