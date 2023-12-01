01 декабря 2023, 12:51
Новогоднюю иллюминацию включили в парках Подмосковья в первый день зимы
В первый день зимы в Подмосковье запустили праздничную иллюминацию. Всего в этот сезон будут работать 112 украшенных елок и 853 световые фигуры.
Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, регион уделяет большое внимание созданию праздничной атмосферы зимой.
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«Уже сейчас посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение. Это позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение в преддверии Нового Года», — сказал он.
Этой зимой для жителей и гостей Подмосковья будут работать тематические фотозоны и ярмарки. Для удобного перемещения в парках будет работать около 95 километров подсветки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.
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Благоустройство
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