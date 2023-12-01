Подмосковье 01 декабря 2023, 12:51 Новогоднюю иллюминацию включили в парках Подмосковья в первый день зимы Министерство благоустройство Московской области

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В первый день зимы в Подмосковье запустили праздничную иллюминацию. Всего в этот сезон будут работать 112 украшенных елок и 853 световые фигуры.

Министерство благоустройства Московской области

Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, регион уделяет большое внимание созданию праздничной атмосферы зимой.

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«Уже сейчас посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение. Это позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение в преддверии Нового Года», — сказал он.

Этой зимой для жителей и гостей Подмосковья будут работать тематические фотозоны и ярмарки. Для удобного перемещения в парках будет работать около 95 километров подсветки.

Министерство благоустройства Московской области Министерство благоустройства Московской области Министерство благоустройства Московской области Министерство благоустройства Московской области Министерство благоустройства Московской области

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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