15 декабря 2023, 13:37
Новогоднюю ель установили в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде
На центральной площади в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде установили большую новогоднюю елку. На входе посетителей встречают огромные цифры «2024».
Также по общественной зоне украсили огнями небольшие елочки, растущие вдоль дорожек. Специалисты установили дополнительные большие и малые архитектурные формы с нарядной подсветкой.
Еще одна ключевая зона — это карусели с яркими огнями. Она появилась в парке в начале осени, но уже успела обрести огромную популярность. Рядом с ней есть кофейни, где можно взять горячие напитки, а согреться возле уютных уличных каминов.
Недалеко расположили разноцветные фотозоны с символикой областного проекта «Зима в Подмосковье». Скоро в парке заработает новогодний каток, а для местных жителей покажут бесплатные ледовые шоу олимпийских чемпионов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
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Благоустройство
Сергиев Посад
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