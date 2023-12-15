Подмосковье 15 декабря 2023, 13:37 Новогоднюю ель установили в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде Дарья Московцева

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На центральной площади в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде установили большую новогоднюю елку. На входе посетителей встречают огромные цифры «2024».

Также по общественной зоне украсили огнями небольшие елочки, растущие вдоль дорожек. Специалисты установили дополнительные большие и малые архитектурные формы с нарядной подсветкой.

Еще одна ключевая зона — это карусели с яркими огнями. Она появилась в парке в начале осени, но уже успела обрести огромную популярность. Рядом с ней есть кофейни, где можно взять горячие напитки, а согреться возле уютных уличных каминов.

Фото: Дарья Московцева Фото: Дарья Московцева Фото: Дарья Московцева Фото: Дарья Московцева Фото: Дарья Московцева

Недалеко расположили разноцветные фотозоны с символикой областного проекта «Зима в Подмосковье». Скоро в парке заработает новогодний каток, а для местных жителей покажут бесплатные ледовые шоу олимпийских чемпионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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