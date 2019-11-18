Игры, шоу и елки: чем порадует новогодняя программа в Подмосковье

В Московской области подготовили специальную новогоднюю программу. Оценить ее смогут около 150 тысяч жителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона.

Для подмосквичей подготовили уникальную программу, включающую мастер-классы, елки, лекции, шоу и концерты.

«Ожидается, что на новогодних фестивалях, детских новогодних елках, фестивалях мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классах, мастер-шоу, концертных программах и выставках побывают более 150 тысяч жителей Подмосковья», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Так, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» предложит выставку «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Это уникальный проект, на котором представлены одни из лучших произведений русской живописи XVIII–XX веков. Еще одна выставка — «Усадьбы Подмосковья». Это трилогия, посвященная истории исторических мест региона.

Источник фото: Министерство культуры МО

Серпуховский историко-художественный музей порадует лекцией-концертом «Быль и сказки русского костюма». Посетителям расскажут, что такое большой наряд, девья красота, ярмарки невест и повязочница. Для детей специально подготовили программу «На крыльях сказки».

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Военно-технический музей проведет игру-олимпиаду «Ратная слобода». Пройдет и традиционная программа «Новый год в окопах». Ожидают посетителей и театрализованные представления, фестиваль солдатской каши, русские забавы и многое другое.

А в усадьбе «Мураново» подготовили программу «Зимние праздники». Гостей музея познакомят с традициями празднования Нового года и Рождества во времена дворянства. Также им предложен выставки, мастер-классы.

«Елка у Чеховых» пройдет в музее-заповеднике имени Чехова «Мелихово». Также для посетителей подготовили программу «Рождественская звезда» — семейный праздник с гаданиями и мастер-классами.

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Юным зрителям стоит отправиться и в Сергиев Посад, где историко-художественный музей-заповедник приглашает на программы «Почта Деда Мороза», «Новый год у ворот», «Месяц в сказке», «Мастерская времен года», «Именины с Дедом Морозом», «Как на Руси Рождество встречали». Также на выставке «Лоскутная мелодия» пройдет арт-фестиваль.

Музей-заповедник имени Чайковского проведет фестиваль «Рождественские встречи у Чайковского» и интерактивную программу для детей «Рождество в доме Чайковского». Маленькие посетители познакомятся с историей праздника, российскими традициями. Кроме того, им расскажут о том, как отмечали Рождество в семье известного композитора.

Зарайский кремль подготовил праздник «В гостях у Петрушки». Гости узнают больше о театральном искусстве, познакомятся с творчеством скульптура Голубкиной и с кукольным театром художников Ефимовых. А еще посетителей угостят рождественское блюдо — сочиво. Изготовят его по старинному рецепту.

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Музей-заповедник Менделеева и Блока представит новогоднюю программу «Елка в дворянской усадьбе». Гостей ждут хороводы, забавы, песни, пляски, конкурсы и, конечно, встреча Деда Мороза. А программа «Рождество Христово!» удивит старинными святочными играми, колядками, песнопениями. Гости не только погрузятся в праздник, но и узнают о нем много нового.

Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина приглашает на детские елки «Новогоднее Лукоморье». Пройдут и «Музыкальные вечера в русской усадьбе» — это цикл концертов классической музыки в каминном зале усадьбы «Вяземы».

Рождество в Царицыных палатах отметят в Звенигородском историко-архитектурном художественном музее. Гости праздника узнают о больше о традициях и попробуют традиционный пряник.

Московский областной музей народных художественных промыслов тоже порадует как взрослых посетителей, так и самых маленьких. В учреждении подготовили новогодние программы для детей и проводу русской зимы «Широкая масленица в Федоскино».