Подмосковье 07 декабря 2023, 13:46 Новогодняя программа с мастер-классами и концертом пройдет в Павловском Посаде 16 декабря Министерство культуры и туризма Московской области

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Игровая и музыкальная программа «Морозные традиции» пройдет в Павловском Посаде 16 декабря. Ее проведут в парке культуры и отдыха.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости смогут поучаствовать в зимних командных соревнованиях, анимационно-музыкальной программе, а также в мастер-классе по изготовлению елочных украшений.

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На территории парка будет работать резиденция деда Мороза, где продет показ елок от школ и детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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