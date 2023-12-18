18 декабря 2023, 16:32
Новогодняя программа для детей прошла в парке Киово в Лобне
Интерактивная программа для детей прошла в парке Киово в Лобне. Юных жителей округа развлекали Дед Мороз и Снегурочка.
Новогодняя программа стала первым большим мероприятием в парке после завершения благоустройства. Дед Мороз и Снегурочка провели для ребят веселые игры, танцы и викторины. После дети вместе с зимним волшебником зажгли иллюминацию на голубой ели.
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Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Следующий новогодний праздник в парке пройдет 23 декабря в 12:00.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
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