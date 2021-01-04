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    04 января 2021, 10:44

    Новогодняя ночь принесла подмосковной службе спасения рекордное число звонков

    Андрей Иванов

    Жители Московской области в прошедшую новогоднюю ночь 46 тысяч раз позвонили в службу спасения. Это рекордный показатель за всю историю работы номера 112.
    Новогодняя ночь принесла подмосковной службе спасения рекордное число звонков

    «В первые дни новогодних праздников на единый номер службы спасения Московской области 112 поступило рекордное количество вызовов от жителей и гостей региона. Максимальное количество обращений зафиксировано 1 января — более 46 тысяч. Это исторический максимум за всю историю работы номера 112 на территории Московской области», — рассказали ТАСС в Системе-112 региона.

    Предыдущий рекорд зафиксировали в Подмосковье 5 мая 2020 года. Тогда жители региона обратились за помощью к стражам порядка и медикам более 43 тысяч раз в течение суток.

    По данным Системы-112, за первые дни 2021 года в два раза увеличилось количество справочных вызовов. В среднем на номер 112 поступает около двух тысяч таких звонков в сутки. За первые три дня нового года их число увеличилось до 4,5 тысячи.