Новогодняя ночь принесла подмосковной службе спасения рекордное число звонков

Жители Московской области в прошедшую новогоднюю ночь 46 тысяч раз позвонили в службу спасения. Это рекордный показатель за всю историю работы номера 112.

«В первые дни новогодних праздников на единый номер службы спасения Московской области 112 поступило рекордное количество вызовов от жителей и гостей региона. Максимальное количество обращений зафиксировано 1 января — более 46 тысяч. Это исторический максимум за всю историю работы номера 112 на территории Московской области», — рассказали ТАСС в Системе-112 региона.

Предыдущий рекорд зафиксировали в Подмосковье 5 мая 2020 года. Тогда жители региона обратились за помощью к стражам порядка и медикам более 43 тысяч раз в течение суток.

По данным Системы-112, за первые дни 2021 года в два раза увеличилось количество справочных вызовов. В среднем на номер 112 поступает около двух тысяч таких звонков в сутки. За первые три дня нового года их число увеличилось до 4,5 тысячи.