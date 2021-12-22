Новогодняя игра «Что? Где? Когда?» прошла в Реутове

Школьники Реутова сразились в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». За звание лучших боролись 10 команд из разных школ городского округа. Ребятам предстояло проявить эрудицию в совершенно разных сферах — вопросы были о спорте, музыке, истории и многом другом.

Источник фото: телеканал «360»

В интеллектуальную борьбу команда Дарьи Аникович вступила подготовленной и полной надежд на победу. «Люди в черном» выиграли отборочные туры в школе и пришли сразиться в финальной игре.

Источник фото: телеканал «360»

«На самом деле мы уже насыщены положительными эмоциями. Формат очень интересный, все хорошо устроено. Мы, скорее, сюда пришли отдохнуть немного, развлечься и, конечно, получить результат», — сказала капитан команды «Люди в черном» Дарья Аникович.

Источник фото: телеканал «360»

На предложение сразиться в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» откликнулись 10 школьных команд. Игра состояла из трех туров. Участникам предстояло ответить на вопросы разных тематик: спорт, исторические личности, музыка.

Источник фото: телеканал «360»

«Изначально это просто привлечение молодежи, чтобы молодежь могла попробовать себя в интеллектуальной сфере. А дальше уже это та публика, которая может быть задействована в молодежной политике нашего города и захочет дальше с нами работать», — отметила специалист по работе с молодежью Елизавета Захарова.

По итогам игры третье место заняла команда «Люди в черном», второе — «Великолепная семерка». А кубок победителя достался команде «Лига умников», которая после первых двух туров резко прибавила в счете и оправдала свое название.