facebook_pixel
    22 декабря 2021, 17:47

    Новогодняя игра «Что? Где? Когда?» прошла в Реутове

    Анастасия Максимовских

    Школьники Реутова сразились в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». За звание лучших боролись 10 команд из разных школ городского округа. Ребятам предстояло проявить эрудицию в совершенно разных сферах — вопросы были о спорте, музыке, истории и многом другом.

    Новогодняя игра «Что? Где? Когда?» прошла в Реутове | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В интеллектуальную борьбу команда Дарьи Аникович вступила подготовленной и полной надежд на победу. «Люди в черном» выиграли отборочные туры в школе и пришли сразиться в финальной игре.

    Новогодняя игра «Что? Где? Когда?» прошла в Реутове | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «На самом деле мы уже насыщены положительными эмоциями. Формат очень интересный, все хорошо устроено. Мы, скорее, сюда пришли отдохнуть немного, развлечься и, конечно, получить результат», — сказала капитан команды «Люди в черном» Дарья Аникович.

    Новогодняя игра «Что? Где? Когда?» прошла в Реутове | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    На предложение сразиться в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» откликнулись 10 школьных команд. Игра состояла из трех туров. Участникам предстояло ответить на вопросы разных тематик: спорт, исторические личности, музыка.

    Новогодняя игра «Что? Где? Когда?» прошла в Реутове | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    «Изначально это просто привлечение молодежи, чтобы молодежь могла попробовать себя в интеллектуальной сфере. А дальше уже это та публика, которая может быть задействована в молодежной политике нашего города и захочет дальше с нами работать», — отметила специалист по работе с молодежью Елизавета Захарова.

    По итогам игры третье место заняла команда «Люди в черном», второе — «Великолепная семерка». А кубок победителя достался команде «Лига умников», которая после первых двух туров резко прибавила в счете и оправдала свое название.