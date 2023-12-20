Подмосковье 20 декабря 2023, 12:17 Новогодняя акция «Елка желаний» прошла в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Дети погибших в специальной военной операции бойцов поучаствовали в новогодней акции «Елка желаний» в Мытищах. Они написали письма, в которых рассказали о желанных подарках. Исполнить детские мечты взялись представители муниципалитета.

«Елку желаний» в Мытищах украсили десятки детских писем. Глава округа, ее заместители, члены Общественной палаты и депутаты выбрали письма с пожеланиями детей, которые им теперь предстоит исполнить.

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«Сегодня дали старт акции „Елка желаний“, которая проходит на территории нашего городского округа. Мы также сможем поучаствовать в создании маленького чуда в преддверии одного из самых светлых праздников, который любят взрослые и дети. Наша задача — исполнить желания всех отправителей, письма которых мы получили», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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