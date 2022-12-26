Подмосковье 26 декабря 2022, 11:55 Новогодняя акция «Елка желаний» прошла в Истре

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Юные жители Истры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний». Они написали письма, в которых рассказали о желанных подарках. Исполнять детские мечты взялись представители муниципалитета.

«Елку желаний» в Истре украсили десятки детских писем. Заместители главы администрации, члены общественной палаты и депутаты городского округа выбрали пожелания, которые им теперь предстоит исполнить.

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«Все детки, которые написали письма Деду Морозу, получат подарки. Мне попалось письмо от Василисы из деревни Ябидино, которая попросила у Дедушки Мороза куклу Barbie и куклу LOL», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Истра Людмила Тодд.

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Вместе с акцией в Истринском драматическом театре провели новогодний праздник для школьников, которые в этом году показали хорошие результаты в учебе, стали победителями олимпиад, различных конкурсов и спортивных состязаний. Ребятам показали спектакль «Аленький цветочек», а глава городского округа Истра Татьяна Витушева поздравила всех с наступающим праздником.

«Я хочу пожелать вам всем хороших зимних новогодних каникул, чтобы вы набрались сил и <…> в следующем году были такими же успешными отличниками, лучшими из лучших», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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