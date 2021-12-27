Новогодняя акция «Донорская елка добра» стартовала в подмосковном центре крови

Марафон «Донорская елка добра» начался в Московском областном центре крови. На открытке в виде рубиновой капли крови донорам предложили оставить поздравления и пожелания врачам и пациентам учреждения.

Участниками акции станут доноры, пришедшие сдать кровь в Московский областной центр крови и его подразделения в Подольске, Воскресенске, Орехово-Зуеве и Щелково. Там же и установлены елки, которые доноры смогут украсить открытками.

Присоединиться к марафону можно, посетив выездные донорские акции в Дубне, Долгопрудном и Пересвете Сергиево-Посадского городского округа.

«Донорское сообщество Подмосковья ежедневно пополняется людьми, которые решают сдать кровь для помощи пациентам. Они активные и неравнодушные люди. Поэтому уверены, что и нашу акцию доноры с радостью поддержат», — сказал главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Главной целью марафона она назвала оказание моральной поддержки людям, которые находятся в подмосковных больницах в праздники.

«Московский областной центр крови приглашает и вас украсить „Донорскую елку добра“», — подчеркнула Аппалуп.

В завершении акции открытки с теплыми пожеланиями от доноров передадут в больницы Подмосковья и украсят ими елки, которые там находятся.