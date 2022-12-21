Подмосковье 21 декабря 2022, 12:03 Новогодний троллейбус вышел на маршрут в Химках

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Праздничную акцию для пассажиров организовали в транспортной компании «ХимкиЭлектроТранс». На городской маршрут выпустили троллейбус с елками, игрушками и гирляндами.

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Стилизованный троллейбус украсили искусственными елками и гирляндами. При входе пассажиров встречают игрушечный Дед Мороз и Снегурочка, а в салоне их ждут рождественские носки, набитые конфетами. Взять угощение может каждый желающий. Для создания праздничного настроения по радио играет новогодняя музыка.

«Это подарок от нашего коллектива всем жителям Химок. Надеюсь, что пассажиры будут кататься на этом троллейбусе в удовольствие!» — говорит директор компании «ХимкиЭлектроТранс» Александр Васильев.

В троллейбусе уже успела прокатиться депутат Совета депутатов городского округа Химки Юлия Ишкова. Она призналась, что поездка ей очень понравилась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году регион откажется от масштабных новогодних фейерверков. Акцент сделают на семейные программы отдыха и праздничные елки для детей.

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