Подмосковье 23 декабря 2022, 16:21 Новогодний спектакль «Снежная королева» показали в Электростали

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Спектакль «Снежная королева» показали в Электростали перед Новым годом. Культурный центр «Октябрь» пригласил на праздник, организованный главой округа, детей из многодетных семей, отличников учебы и ребят, имеющих особые достижения в сфере культуры и спорта.

Начало новогоднего спектакля повторяет известную всем сказку. Юная Герда и ее друзья отправились на поиски Кая, которого похитила Снежная королева. Путешествие было трудным, но на помощь друзьям пришел Дед Мороз. Добро восторжествовало, при этом ни одна Снежная королева не пострадала.

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«Наша сказка о любви, о семейных ценностях, о преданности, о верности. Вот такая сказка. Давно хотелось сделать „Снежную королеву“. <…> Эта пьеса родилась под конкретный материал — под наших „Октябрьских“ единомышленников», — поделился режиссер новогодней сказки «Снежная королева» Кирилл Левшин.

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Дети получили не только порцию новогоднего настроения, но и сладкие подарки.

«Мы все верим в чудеса. Особенно дети. <...> Это самый главный праздник для ребенка. Он ждет чуда, он ждет подарков, он ждет какого-то доброго знака. И этим добрым знаком являются наши елки», — сказала заместитель главы администрации городского округа Электросталь Марианна Кокунова.

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