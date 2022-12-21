Подмосковье 21 декабря 2022, 17:00 Новогодний спектакль для детей из Донбасса показали в музтеатре имени Сац

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Московский детский музыкальный театр имени Натальи Сац совместно с Общественной палатой Подмосковья представили новогоднюю программу для детей, эвакуированных из Донбасса и проживающих в пунктах временного размещения в Московской области. Представление устроили в рамках проекта «Объединяя театром».

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«Мы постоянно стараемся организовать выезды детей из ПВР в лучшие российские театры, ведь хорошая театральная постановка — очень важный инструмент культурной адаптации и формирования идентичности. А в свете указа президента РФ о традиционных ценностях, мы очень четко осознаем значимость влияния на молодые умы и души российских культуры и искусства», — сказала председатель Комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Общественной палаты Московской области Мария Большакова.

Сначала для детей провели увлекательные экскурсии по театральному закулисью, ребятам показали художественные мастерские и цеха театра, выставку сценических костюмов, которые можно было примерить, а также познакомили с различными музыкальными инструментами, на которых желающие могли поиграть.

Далее юные гости проекта «Объединяя театром» стали участниками новогодней интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки, а после им показали один из самых любимых зрителями спектаклей театра — «Королевский бутерброд» по мотивам сказки Алана Милна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новогодней акции для детей из Донбасса, Херсона и Запорожья.

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