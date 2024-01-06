Подмосковье 06 января 2024, 16:00 Новогодний сказочный марафон завершился в Наро-Фоминске Анна Тюрюмина

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Новогодний сказочный марафон подошел к концу в Наро-Фоминске. За время его проведения гости и жители Московской области смогли насладиться сказками во Дворце культуры «Звезда».

В роли Снегурочки выступала Ульяна Груздова, Валентин Констанди сыграл Волка, а Сергей Семенов — Деда Мороза.

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«Я очень люблю своего персонажа — волка по имени Иннокентий. И зрителю он очень нравится. Малыши постоянно мне помогают во время представления, подсказывая, подбадривая и радуясь моим победам», — поделился Валентин Констанди.

Для Валентина это лишь вторая новогодняя сказка на сцене Дома культуры, а вот Сергей Семенов уже потерял счет своим сказочным выходам в образ штатного Деда Мороза. Каждый год он надевает шубу и бороду, берет в руки посох.

«Это моя любимая роль, которая никогда не может надоесть. Выходя к ребятам, я по-настоящему чувствую праздник и какое-то волшебство. Это невозможно объяснить словами. Это просто новогоднее чудо!» — признался артист.

Данила Ястребов Анна Тюрюмина Данила Ястребов Анна Тюрюмина

Ежегодно на сцене ДК «Звезда» для зрителей показывают новую сказку, которую с нетерпением ждут и взрослые и дети. В этом году для них подготовили «Новогодние приключения в сказочном лесу».

В этом году артисты Дворца культуры «Звезда» показали восемь спектаклей. Они признались, что им немного грустно прощаться со сказкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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